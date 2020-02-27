AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعيدا عن المسكنات حيل غير متوقعة تحميك من الصداع

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:34 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
يعد الصداع من أكثر الأعراض اليومية المزعج وعد أبرز أسباب الإصابة بالصداع النصفي غير مفهومة جيدا من قبل الأطباء لكن فى المقابل تعد أبرز أسباب الصداع النصفي هى العوامل الوراثية ومشاكل الأوعية الدموية

وفقا لموقع هيلث تعد أبرز أسباب الصداع الأخرى  هى خلل فى الأوعية الدموية في الدماغ  بما في ذلك السكتة الدماغية، والالتهابات مثل التهاب السحايا، وأورام الدماغ.

توجد أكثر من طريقة لـ علاج الصداع المتكرر بجانب الادوية ، وهى التدليك، ويمكن أن يساعد في الاسترخاء وتقليل التوتر في العضلات. 

ويعد التدليك حل فعال للتخلص من الصداع النصفى - مكملات الماغنسيوم تساعد على منع الصداع النصفي. ويجب تجنب التحديق في الشاشات لفترات طويلة أو إجهاد العين  لتجنب ذلك، اتبعى نصيحة 20-20-20 : كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء لا يقل عن 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

على الجانب الآخر للنظام الغذائى دور فى حمايتك من الصداع  وتعد أبرزها الموز فهو يلعب دورًا في تخفيف آلام الرأس كذلك عليك تناول الزبادي فهو مفيد لصحة الأمعاء ويحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم سوف يساهم في تخفيف الصداع ويمكنك الإكثار من تناول الخضراوات الورقية فهى تحتوي على نسبة ممتازة من المغنيسيوم، والذى يسبب نقصه حدوث الصداع ومن أبرز الخضروات الورقية ،التي يمكن تناولها .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسباب الصداع.. 36 سبب يؤدى إلى حدوث الألم

علاجات منزلية للصداع النصفي .. احذر | مضغ اللبان

بـ جنيه واحد.. علاجات منزلية تقضي على الصداع النصفي في 15 دقيقة

علاجات منزلية للصداع.. هذه الزيوت تقضي على الألم نهائيا

7 علاجات طبيعية تخلصك من الصداع بسرعة غير متوقعة

اسباب الصداع المتكرر .. والسر في المعاناة من النصفي وطرق العلاج

ترشيحاتنا

السيسي يسمح بزواج علاء رضوان من منية التومي.. تفاصيل

الصين تزف بشرى سارة بخصوص كورونا

توفي بـ كورونا.. رحيل رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية الأسبق لدى مصر

شاهد.. شتاينماير يصحح خطأ بروتوكوليا وقع فيه البرهان في السودان

بعد قليل.. الحكم على السفاح مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ٧ من أسرة واحدة

بعد أزمتي السوبر وانسحاب الزمالك امام الأهلي .. أول قرار من اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مجرد لعبة.. دراسة تكشف: تنس الطاولة يحميك من مرض خطير

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور