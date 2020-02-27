بعيدا عن المسكنات حيل غير متوقعة تحميك من الصداع

يعد الصداع من أكثر الأعراض اليومية المزعج وعد أبرز أسباب الإصابة بالصداع النصفي غير مفهومة جيدا من قبل الأطباء لكن فى المقابل تعد أبرز أسباب الصداع النصفي هى العوامل الوراثية ومشاكل الأوعية الدموية
وفقا لموقع هيلث تعد أبرز أسباب الصداع الأخرى هى خلل فى الأوعية الدموية في الدماغ بما في ذلك السكتة الدماغية، والالتهابات مثل التهاب السحايا، وأورام الدماغ.
توجد أكثر من طريقة لـ علاج الصداع المتكرر بجانب الادوية ، وهى التدليك، ويمكن أن يساعد في الاسترخاء وتقليل التوتر في العضلات.
ويعد التدليك حل فعال للتخلص من الصداع النصفى - مكملات الماغنسيوم تساعد على منع الصداع النصفي. ويجب تجنب التحديق في الشاشات لفترات طويلة أو إجهاد العين لتجنب ذلك، اتبعى نصيحة 20-20-20 : كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء لا يقل عن 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.
على الجانب الآخر للنظام الغذائى دور فى حمايتك من الصداع وتعد أبرزها الموز فهو يلعب دورًا في تخفيف آلام الرأس كذلك عليك تناول الزبادي فهو مفيد لصحة الأمعاء ويحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم سوف يساهم في تخفيف الصداع ويمكنك الإكثار من تناول الخضراوات الورقية فهى تحتوي على نسبة ممتازة من المغنيسيوم، والذى يسبب نقصه حدوث الصداع ومن أبرز الخضروات الورقية ،التي يمكن تناولها .