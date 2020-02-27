بعيدا عن المسكنات حيل غير متوقعة تحميك من الصداع

وفقا لموقع هيلث تعد أبرز أسباب الصداع الأخرى هى خلل فى الأوعية الدموية في الدماغ بما في ذلك السكتة الدماغية، والالتهابات مثل التهاب السحايا، وأورام الدماغ.

توجد أكثر من طريقة لـ علاج الصداع المتكرر بجانب الادوية ، وهى التدليك، ويمكن أن يساعد في الاسترخاء وتقليل التوتر في العضلات.





