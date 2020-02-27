إجراء 12257 عملية جراحية للعيون وتسليم 8820 نظارة طبية بالفيوم

قامت جمعية الأورمان خلال الشهر الحالي بإجراء 46 عملية جراحية لأهالى الفيوم، من خلال توقيع الكشف الطبى على الأهالي في قراهم وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء.





وياتي ذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.





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وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون فى جميع مراكز المحافظة ( إبشواى – إطسا – سنورس – طامية – الفيوم – يوسف الصديق )، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية

ومن جانبه قال أحمد حسن مسؤل ادارة العيون لجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الأن بالفيوم في إجراء 12257 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون وتسليم 8820 نظارة طبية لغير القادرين .