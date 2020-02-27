AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إجراء 12257 عملية جراحية للعيون وتسليم 8820 نظارة طبية بالفيوم

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:06 م
مكافحة العمى
مكافحة العمى
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

قامت جمعية الأورمان خلال الشهر الحالي بإجراء 46 عملية جراحية لأهالى الفيوم، من خلال توقيع الكشف الطبى على الأهالي في قراهم وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء.


وياتي ذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.


اقرأ أيضًا:

الأورمان تطلق مبادرة "بزكاتك اكفل أسرة بمشروع صغير" بالفيوم


وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون فى جميع مراكز المحافظة ( إبشواى – إطسا – سنورس – طامية – الفيوم – يوسف الصديق )، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية

ومن جانبه قال أحمد حسن مسؤل ادارة العيون لجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الأن بالفيوم في إجراء 12257 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون وتسليم 8820 نظارة طبية لغير القادرين .

إجراء 12257 عملية جراحية للعيون وتسليم 8820 نظارة طبية بالفيوم
إجراء 12257 عملية جراحية للعيون وتسليم 8820 نظارة طبية بالفيوم
إجراء 12257 عملية جراحية للعيون وتسليم 8820 نظارة طبية بالفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توزيع 75 ألف كيلو لحوم فى الفيوم.. ومساعدات موسمية لغير القادرين

الأورمان:12 ألف مشروع تنموي بالفيوم.. قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي لرفع مستوى معيشة الأهالي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.. ومدير الجمعية: جميع الخدمات تقدم للمستحقين مجانا

بالتنسيق مع مستشفى الفيوم الجامعي.. قوافل طبية مجانية في قرى المحافظة

إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان لغير القادرين في كفر الشيخ

إجراء 129 عملية عيون خلال شهر فبراير في كفر الشيخ

ضمن مشروعها لمكافحة العمى.. الأرومان تجرى 9900 عملية عيون بقنا

ترشيحاتنا

ماذا قال عن أعداء جده؟ حفيد حسني مبارك يتحدث عن المتآمرين عليه لأول مرة

بعد قليل.. الحكم على السفاح مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ٧ من أسرة واحدة

توفي بـ كورونا.. رحيل رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية الأسبق لدى مصر

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير

شاهد.. نوال الزغبي ترقص على بنت الجيران

إفلاس جماعى لـ شركات أردوغان .. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة ملكية.. إطلالات مميزة لـ الأميرة كيت ميدلتون هذا الأسبوع

مش مجرد لعبة.. دراسة تكشف: تنس الطاولة يحميك من مرض خطير

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور