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مرأة

نوع مهمل من التوابل يحارب أمراض القلب

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:43 م
امراض القلب
امراض القلب
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة يجب إدخالها لنظامك الغذائي اليومي لها مفعول السحر في حمايتك من أمراض القلب وتحسين وظائف الدماغ، إليك أبرزها يقدمها موقع "برايت سايد":


1. السلمون

سمك السلمون عبارة عن سمكة زيتيّة غنية بالبروتين الصحي والأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تساعد على حماية  القلب والدماغ من السكتات القلبية  فهو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، ويتحكم في الوزن ويحسن الوظيفة الإدراكية. 

2. البيض

غني بالبروتين وفيتامين B2 وفيتامين د والسيلينيوم وسيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 والنحاس والحديد والزنك. يجب أن تؤكل صفار البيض أيضًا لأنه يحتوي على بروتين أكثر من بياض البيض

3. الروبيان

مصدر جيد للبروتين واليود وفيتامين ب 12 والحديد والفوسفور والنياسين والزنك والماغنيسيوم، يساعد تناول الروبيان على خفض مستويات الدهون الثلاثية، وبناء كتلة العضلات

4. المحار

هو مصدر ممتاز للدهون الصحية والبروتين الهزيل والفيتامينات والمعادن. تناول المحار يوميًا سيعزّز المناعة ويساعد على إنقاص الوزن ويعزز صحة الدماغ والقلب.

5. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات تعمل على تحسين الهضم وتخفيف الغثيان وتقليل الالتهاب ودعم صحة القلب.

6. الثوم

يحتوي الثوم على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل فيتامين C ، والسيلينيوم ، وفيتامين B6 ، والمنغنيز ، والألياف ، والحديد ، والكالسيوم والنحاس ، ويسهم في العديد من الفوائد الصحية ، مثل مكافحة البرد والانفلونزا ، وتقليل ضغط الدم المرتفع ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

7. الكركم

يمتلك الكركم العديد من المركبات النشطة بيولوجيا مع خصائص طبية قوية. استهلاك الكركم يحسن وظائف المخ ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، ويمنع مرض الزهايمر. 
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