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محافظات

محافظ الغربية يعلن نجاح عمليات شفط وكسح مياه الأمطار..صور

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم، أن كل مجالس المدن والأحياء والأجهزة التنفيذية تمكنت من التخلص من كميات كبيرة من مياه الأمطار من شوارع المحافظة في وقت قياسي.


صرح بذلك الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، لافتا إلى أن عدم تأثر الحركة المرورية بأي شارع أو نفق أثناء وبعد سقوط الأمطار خلال موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة في الآونة الأخيرة.


وأضاف المحافظ أن مجالس المدن والأحياء وشركة مياه الشرب نشرا معداتهما وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار.


كما أكد محافظ الغربية أهمية المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة بديوان عام المحافظة.

محافظ الغربية يعلن نجاح عمليات شفط وكسح مياه الأمطار..صور
محافظ الغربية يعلن نجاح عمليات شفط وكسح مياه الأمطار..صور
محافظ الغربية يعلن نجاح عمليات شفط وكسح مياه الأمطار..صور
محافظ الغربية يعلن نجاح عمليات شفط وكسح مياه الأمطار..صور
محافظ الغربية يعلن نجاح عمليات شفط وكسح مياه الأمطار..صور
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