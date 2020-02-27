تهربوا من مستشفياتهم.. الرقابة الإدارية تضبط 11 طبيبا وممرضا بدمياط

شنت الأجهزة الرقابية والتنفيذية في دمياط برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء وائل الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حملة مكبرة بمشاركة أعضاء الهيئة وعدد من القطاعات الخدمية.





وبدأت الحملة بتقسيم أعضاء الجهاز التنفيذى المرافقين ويضم أعضاء التفتيش المالى والفنى من مديريات التربية والتعليم والصحة والطب البيطري والتضامن والتموين والطرق والقوى العاملة والكهرباء والمياه والضرائب العقارية والعامة والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، إلى عدد من فرق العمل توجه كل فريق للتفتيش على جهة اختصاصه.





وتمكنت الحملة من ضبط 5 أطباء و6 ممرضين أثناء عملهم بمستشفى الصفا الخاصة على الرغم من قيامهم بتوقيع الحضور فى مستشفييّ دمياط التخصصى ودمياط العام الحكوميين وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وقررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إحالتهم للشئون القانونية واتخاذ اللازم حيالهم.