قبل موسم الحج .. وزارة الصحة توضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد

قدمت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح للمواطنين ومقدمي الخدمات الطبية لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية ومرض فيروس كورونا المستجد، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذلك تزامنًا مع بداية فصل الصيف، وبدء موسم الحج .

وتشمل النصائح التالية:-

غسيل اليد بالماء والصابون، يشكل آلية كبيرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ضرورة استعمال معقم الأيدى يمثل حماية كبيرة فى الوقاية من الفيروس المستجد.

غسيل اليد ينبغى أن يكون بصفة دورية بعد السعال أو العطس وعند رعاية مريض وكذلك بعد اللعب والعودة من الخارج وقبل تناول الطعام.

غسيل اليد يجب أن يكون بعد استخدام المراحيض ومع اتساخ الأيدى لأى سبب وبعد التعامل مع الحيوانات وفضلاتها.

تجنب المخالطة اللصيقة لأي شخص لديه أعراض نزلات برد أو انفلونزا.

استخدام المناديل عند السعال أو العطس، و التخلص منها في سلة مهملات مغلقة.

طهي اللحوم جيدًا، وعدم التعامل مع الحيوانات دون اتباع أساليب الوقاية.

ضرورة استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت أي من هذه الأعراض على الشخص.

وبالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية لحماية أنفسهم والمرضى من انتقال أي أمراض أو فيروسات معدية:-

غسل اليدين بالصابون أوتدليكها بمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية قبل البدء في أي إجراءات تتعلق بتعقيم.

تنظيف الأدوات الطبية وقبل التعامل مع أي مريض، وبعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم وقبل ارتداء أدوات الوقاية الشخصية وبعد نزعها.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس وتشجيع الآخرين على ذلك، وارتداء كمامة طبية وقفازات ونظارات واقية للعينين أثناء التعامل مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة.

أهمية الإبلاغ على الفور إذا ظهرت أعراض السعال أو العطس أو الشعور بالحمى بعد تقديم الرعاية لمريض مشتبه في إصابته بأي أمراض معدية.

ارتداء "الماسك الواقي" عند التعامل مع شخص مصاب بأمراض معدية أو عند السعال أو الرشح.

وخصصت وزارة الصحة خط ساخن برقم 105 لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد والامراض المعدية.