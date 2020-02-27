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أخبار البلد

أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:15 م
انقلاب قطار الاسكندرية
انقلاب قطار الاسكندرية - مطروح
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أحمد أبوشوشة
أعلنت هيئة السكة الحديد عن انقلاب قطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح.

وأشارت السكة الحديد في أول تعليق لها على الحادث إلى أن الحادث نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولا يوجد وفيات، وجار الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.

يذكر أن قطارا قادما من محافظة الإسكندرية متجها إلى محافظة مطروح، قد انقلب في منطقة سيدي عبد الرحمن الواقعة قبل الضبعة بـ٢٠ كيلو مترا.

وأكد مصدر بهيئة السكة الحديد أن القطار انقلب منه 3 عربات، بالإضافة إلى الجرار من أثناء قدومه من محافظة الإسكندرية متجها إلى مطروح، بالتحديد في المنطقة الواقعة بين الضبعة وسيدي عبد الرحمن.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن القطار رقم 654 "الاسكندرية- مطروح" وهو قطار ركاب، ووقع ذلك نتيجة حدوث هبوط في السكة الحديد بسبب سوء حالة الطقس.

وأضاف المصدر أنه وقعت إصابات خفيفة بين عدد من الركاب، ولا توجد وفيات بين الركاب.
أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"
أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"
أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"
أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"
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