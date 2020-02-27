AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح".. (تفاصيل)

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:02 م
انقلاب قطار الاسكندرية
انقلاب قطار الاسكندرية - مطروح
Advertisements
أحمد أبوشوشة
انقلب قطار قادم من محافظة الإسكندرية متجها إلى محافظة مطروح في منطقة سيدي عبد الرحمن الواقعة قبل الضبعة بـ٢٠ كيلو مترا.

وأكد مصدر بهيئة السكة الحديد أن القطار انقلب منه 3 عربات، بالإضافة إلى الجرار من أثناء قدومه من محافظة الإسكندرية متجها إلى مطروح، بالتحديد في المنطقة الواقعة بين الضبعة وسيدي عبد الرحمن.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن القطار رقم 654 "الاسكندرية- مطروح" وهو قطار ركاب، ووقع ذلك نتيجة حدوث هبوط في السكة الحديد بسبب سوء حالة الطقس.

وأضاف المصدر أنه وقعت إصابات خفيفة بين عدد من الركاب، ولا توجد وفيات بين الركاب.

سنوافيكم بالتفاصيل.
انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح".. (تفاصيل)
انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح".. (تفاصيل)
انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح".. (تفاصيل)
انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح".. (تفاصيل)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لـ سوبر بابا.. النقل: المواطن كان يستقل قطار رقم 286 القادم من بورسعيد إلى الإسماعيلية وقام بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 بدلا أن ينزل من باب القطار المخصص لنزول الركاب

بعد واقعة الحمار..السكة الحديد تقرر وقف مسئولى قطار 748 المطور

مصرع شخصين إثر خروج قطار عن مساره في أستراليا

ترشيحاتنا

بعد انتشاره بكثافة.. 7 أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا

أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"

نادر حمدي يقصف جبهة محمد رمضان بسبب أزمة الطيار

لا داعي لتناول المسكنات للشعور بالراحة.. حيل وأطعمة تخلصك من وجع الدماغ.. ننشر قائمة العلاجات الطبيعية السريعة.. والصداع المتكرر مؤشر لأمراض خطيرة انتبهى إليها

شيرين رضا: «كان عندي علاقات كتير.. ومش عايزة حد ينام جانبي تاني».. فيديو

فرمان فايلر يُبعد رمضان صبحي عن مباراة صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يناقش مع رئيس الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة حقوق بث بطولة العالم لليد 2021

اعرف الصح.. حقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق جهاز البصمة

انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح".. (تفاصيل)