مصطفى بكري: كورونا يهدد العالم.. ولا إصابات في مصر .. فيديو

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وصلت لـ حوالي 2740 حالة في الصين.





وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فيروس كورونا يهدد العالم بأكمله، ومصر اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا، ورئيس الوزراء أكد أن مصر خالية تماما من أي إصابات بفيروس كورونا وأن الدولة المصرية لا تخفي أي معلومات عن الرأي العام.





وتابع مصطفى بكري: "ممثل الصحة العالمية في مصر أشاد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا وأكد أن مصر تعاملت مع المصريين العائدين من مدينة ووهان بشكل علمي وإنساني".





وأكمل مصطفى بكري: "الأمر يتطور بشكل مخيف على مستوى العالم ومنظمة الصحة العالمية أكدت أنه على العالم التهيئة لاحتمالية وباء كورونا".





وتابع بكري: "السعودية أوقفت رحلات العمرة وعلقت التأشيرات السياحية للدول التي ينتشر فيها المرض ووقف استخدام البطاقة المدنية لمواطني مجلس التعاون الخليجي".