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الصحة: نسبة الشفاء من فيروس كورونا ارتفعت لـ 40%.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:05 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد تالمتحدث بأسم وزارة الصحة
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محمود محسن
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة أنه يزف بشرى للمواطنين، وهي أن الحالة المصابة بفيروس كورونا شفيت تماما بعد قضاء فترة حضانة الفيروس لمدة 14 يوما، مؤكدا ان جميع التحاليل التي تمت للمريض اثبتت انها سلبية تماما.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" أنه تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة لتلك الحالة تحت اشراف منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه بذلك أصبحت مصر خالية تماما من فيروس كورونا. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أنه سيكون هناك إجراءات وقاية وخطة ممنهجة لوضع خطة للتعامل مع فيروس كورونا لوضع اجراءات مشددة على القادمين من الدول التي ظهر بها المرض.

وأشار خالد مجاهد إلى أنه سيكون هناك 20 جهاز كاشف للحرارة سيكون موجود بالمطارات والموانئ، يساعد على عدم حدوث ازدحام من خلال صالات الوصول.

وأردف متحدث الصحة أنه على الرغم من انتشار الفيروس على مستوى العالم، ومع تزايد الاعداد ولكن الخطر يقل ونسبة الشفاء ارتفعت إلى 40%.
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