بكري: الوضع في إيران يزداد خطورة بسبب كورونا.. فيديو

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن فيروس كورونا وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الأمريكي أعلنت تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة كورونا.





وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أعلن إصابته بفيروس كورونا ونائب رئيس الدولة في إيران أعلن إصابته بـ كورونا.





وتابع مصطفى بكري: " إيران أوقفت زيارة المراكز الدينية في العراق والوضع في إيران يزداد خطورة، وسفير إيران الأسبق في مصر توفي بسبب كورونا.





وتابع مصطفى بكري: " فيروس كورونا يهدد العالم بأكمله، ومصر اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا، ورئيس الوزراء أكد أن مصر خالية تماما من أي إصابات بفيروس كورونا وأكد أن الدولة المصرية لا تخفي أي معلومات عن الرأي العام.





وتابع مصطفى بكري: "ممثل الصحة العالمية في مصر أشاد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا وأكد أن مصر تعاملت مع المصريين العائدين من مدينة ووهان بشكل علمي وإنساني".



