AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالطريقة التركية.. تحضير سمك السردين المقلي بأسرار المطاعم

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:34 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري

تعد الأسماك هي أفضل الأطعمة علي الإطلاق، ولذلك نقدم ليكي اليوم طريقة عمل سمك السردين المقلي علي الطريقة التركية.


المقادير
- كيلو سمك سردين بلدي صغير
- كوب دقيق
- ليمونة
- ملح
- ملعقة صغيرة( كمون - بهارات سمك- بابريكا- كزبرة ناشفة )
- فصين ثوم مفروم
- زيت زيتون


طريقة تحضير سمك السردين المقلي علي الطريقة التركية

- اولا نغسل السمك وننظفه جيدا ، ثم نتركه في مصفاه حتى نتخلص من الماء الزائد .
- بعد ذلك نضع السمك في بوله غويطه ،ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من (الملح والكمون والبهارات والبابريكا والكزبره الناشفة ) ثم نتركه في التتبيله ساعتين على الأقل .
- بعد ذلك نحضر صينية ونضع بها الدقيق ثم نقلب فيها السمكة كل واحدة علي حدة .
- بعد ذلك نحضر مقلاة، ثم نضع بها معلقتين كبيرة من الزيت وندهن بها المقلاة ، ثم نضع حبة من السمك ثم وراها الاخرى على نار هادئة وعندما يستوي نضع عليه طبق مسطح او غطاة ونقلب السمك عليه ، ثم نضيف ملعقتين من الزيت تاني ونحط الوجه الثاني حتى يأخذ لون اصفر ذهبي .
ويقدم مع ارز وسلطة خضراء .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر المطاعم.. طريقة تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن

بـ جنيه واحد.. 3 طرق غير متوقعة للتخلص من دهون المقلاة

هنتغدى إيه النهاردة.. سمك فيليه مقلى مع الأرز الأحمر والسلطة الخضراء

هنتغدى إيه النهاردة.. لحم مقلقل مع الأرز الأصفر بالمكسرات وسلطة طحينة بالزبادي

هنتغدى إيه النهاردة ؟.. حواوشي إسكندراني مع بطاطس ودجز وسلطة طحينة

هنفطر إيه النهارده؟.. فول إسكندراني مع الباذنجان المقلي بالخل والثوم

ترشيحاتنا

تعرف على سبب انقلاب قطار "الاسكندرية - مطروح".. صور

نادر حمدي يقصف جبهة محمد رمضان بسبب أزمة الطيار

جدل حول إصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا.. القصة الكاملة

مى حلمى تستعرض أناقتها داخل سيارتها.. فيديو

النني يحذر محمد صلاح من الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد

أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة مؤلمة.. زوجان يحتجزان طفلتهما داخل قفص.. وهكذا كان عقابهما

بهاي كول جلد.. وفاء الكيلاني بمكياج يغير ملامحها لهذا الأمر

بإطلالة بكار.. هند صبري تبهر الجمهور في ميلان