بالطريقة التركية.. تحضير سمك السردين المقلي بأسرار المطاعم

تعد الأسماك هي أفضل الأطعمة علي الإطلاق، ولذلك نقدم ليكي اليوم طريقة عمل سمك السردين المقلي علي الطريقة التركية.



المقادير

- كيلو سمك سردين بلدي صغير

- كوب دقيق

- ليمونة

- ملح

- ملعقة صغيرة( كمون - بهارات سمك- بابريكا- كزبرة ناشفة )

- فصين ثوم مفروم

- زيت زيتون





طريقة تحضير سمك السردين المقلي علي الطريقة التركية

- اولا نغسل السمك وننظفه جيدا ، ثم نتركه في مصفاه حتى نتخلص من الماء الزائد .

- بعد ذلك نضع السمك في بوله غويطه ،ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من (الملح والكمون والبهارات والبابريكا والكزبره الناشفة ) ثم نتركه في التتبيله ساعتين على الأقل .

- بعد ذلك نحضر صينية ونضع بها الدقيق ثم نقلب فيها السمكة كل واحدة علي حدة .

- بعد ذلك نحضر مقلاة، ثم نضع بها معلقتين كبيرة من الزيت وندهن بها المقلاة ، ثم نضع حبة من السمك ثم وراها الاخرى على نار هادئة وعندما يستوي نضع عليه طبق مسطح او غطاة ونقلب السمك عليه ، ثم نضيف ملعقتين من الزيت تاني ونحط الوجه الثاني حتى يأخذ لون اصفر ذهبي .

ويقدم مع ارز وسلطة خضراء .