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رياضة

مرتضى منصور يتحدى عمرو الجنايني واتحاد الكرة.. تفاصيل

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:28 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يشعر باستياء شديد من قرار اتحاد الكرة ضد نادي الزمالك باعتباره منسحبا من مواجهة الأهلي خلال المباراة التي كان مقررا لها الاثنين الماضي.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحاته على قناته الخاصة عبر اليوتيوب: "أتحدى عمرو الجنايني واتحاد الكرة على خصم أي نقطة من فريق الزمالك، رغم القرارات التي تم إعلانها أمس".

وأوضح: "أطالب جميع اللاعبين بالتركيز في مواجهة الترجي التي تقام غدا، والدوري مازال طويلا، وتذكروا مباراة مصر المقاصة التي اعتبرونا منسحبين فيها أيضا، رفعنا دعوى في القضاء في ذلك الوقت وحصلنا على حكم بإعادة المباراة".
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