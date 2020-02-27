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أخبار العالم

الكويت تكشف حقيقة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 126 حالة

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
 نفت وزارة الصحة الكویتیة، اليوم الخميس، صحة ما یتم تداوله عن إعلانھا ارتفاع عدد الحالات المصابة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) في البلاد إلى 126 حالة مؤكدة.
ودعت الوزارة في بیان صحفي مساء الیوم الجمیع إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرھا الرسمیة.

وبحسب وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا" كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق الیوم ارتفاع عدد الإصابات بالفیروس إلى 43 حالة مؤكدة إثر تسجیل 17 إصابة جدیدة موضحة أن الحالات ال 43 تلك كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذھا من القادمین من المناطق الموبوءة.


وأوضحت أنه تم عزل جمیع الحالات المؤكدة في المستشفى المخصص والمعد لمثل تلك الحالات وتجري متابعتھم وعلاجھم حسب البروتوكولات العلمیة المتبعة لعلاج تلك الحالات وجمیع المصابین في حالة صحیة مستقرة ویتمتعون بصحة جیدة وھم في طور الشفاء.

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