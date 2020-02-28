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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية لـ "صدى البلد: وصول طلبات التصالح بالمحافظات لـ 300 ألف طلب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:01 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن طلبات التصالح مع البناء على أراض زراعية هزيلة جدا، موضحا أنه تقدم إلى الآن 300 ألف طلب على مستوى الجمهورية.

وأضاف "شعراوي" خلال حواره لـ "صدى البلد"، أنه طلب من المحافظين تكليف الوحدات المحلية القروية بقبول أي طلب يصل إليها دون النظر إلى الأوراق، موضحا أن اللجنة المسئولة عن التصالح المشكلة من التنمية المحلية والزراعة والاسكان هي التي ستحدد قبول الطلب من عدمه والرأى الفصل يكون لوزارة الزراعة.

وعن أسباب عدم إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، قال: "المفروض أن الوحدات المحلية تشجع المواطنين على التقدم بطلبات تصالح، واستقبال الطلبات من المواطنين دون التعقيد والتقيد بالإجراءات، وستنتهي مهلة تقديم الطلبات في يوليو المقبل".

وعن التعليمات التي أصدرها الوزير للوحدات المحلية، قال أنه طلبهم بقبول طلبات التصالح من المواطنين دون تعقيد، ويتم قبل أى طلب للمواطن حتى ولو بمستند واحد من المستندات المطلوبة.
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