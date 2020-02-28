AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الجمعة 28-2-2020

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
يستعرض صدى البلد سعر الدولار اليوم الجمعة 28 فبراير 2020، أمام الجنيه ليوقف سعر الدولار تراجعه أمام سعر الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2020، وشهدت أسعار صرف الدولار أمام سعر الجنيه اليوم ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، مقارنة بسعرها بمستهل تعاملات أمس، وسجل سعر الدولار  اليوم أمام الجنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري 15.54 شراءً و15.64 بيعا. 

يقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي اليوم الجمعة، أعلى سعر شراء الدولار بقيمة 15.55 جنيه، فيما يقدم بنك مصر أقل سعر بيع الدولار في مصر  بمبلغ 15.63 جنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك مصر اليوم الجمعة 17 فبراير 2020 على النحو التالي:

بنك عودة
١٥٫٥٥ جنيه للشراء 

١٥٫٦٥ جنيه للبيع 

 البنك المصري الخليجي

١٥٫٥٥ جنيه للشراء 

١٥٫٦٥ جنيه للبيع 

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٥٥ جنيه للشراء 

١٥٫٦٥ جنيه للبيع 

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٥٥ جنيه للشراء 

١٥٫٦٥ جنيه للبيع 

 
المصرف المتحد

١٥٫٥٥ جنيه للشراء 

١٥٫٦٥  جنيه للبيع 
  

كريدي أجريكول

١٥٫٥٥ جنيه للشراء

١٥٫٦٥ جنيه للبيع 


مصرف أبو ظبي الإسلامي

١٥٫٥٥ جنيه للشراء 

١٥٫٦٥ جنيه للبيع 


البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٥٤ جنيه للشراء 

١٥٫٦٤ جنيه للبيع 


البنك العربي الأفريقي الدولي

١٥٫٥٤ جنيه للشراء 

١٥٫٦٤ جنيه للبيع 


البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٥٣ جنيه للشراء 

١٥٫٦٣ جنيه للبيع 


بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٥٣ جنيه للشراء 

١٥٫٦٣ جنيه للبيع 


البنك الأهلي المصري

١٥٫٥٣ جنيه للشراء 

١٥٫٦٣ جنيه للبيع 


بنك مصر

١٥٫٥٣ جنيه للشراء 

١٥٫٦٣ جنيه للبيع 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع كبير وفي أغلب البنوك.. سعر الدولار اليوم الأربعاء بختام التعاملات

العربي الأفريقي أقل سعر للبيع.. أسعار الدولار في البنوك المصرية

الدولار يواصل تراجعه فى 3 بنوك

تراجع في أغلب بنوك مصر.. تعرف على سعر الدولار الآن

أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 20 فبراير 2020

أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 21 فبراير 2020

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يهاجم عمرو الجنايني ويطالب بإدارة حاسمة من اتحاد الكرة

بدون تعب.. مشروب سحري يخلصك من الكرش في أيام

ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

قرار عاجل من البحرية الأمريكية بشأن فيروس كورونا

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة

أخبار الرياضة .. تصريح خطير من مرتضى منصور عن سبب عدم مواجهة الأهلي .. تفاصيل جديدة فى أزمة صالح جمعة مع فايلر

AdvertisementS

حقيقة استقالة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

أخبار الرياضة .. تصريح خطير من مرتضى منصور عن سبب عدم مواجهة الأهلي .. تفاصيل جديدة فى أزمة صالح جمعة مع فايلر

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

استفسار خاص من فايلر لإدارة الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

ماتت في إيدي .. قصة فتاة قادها الشيطان فقتلت أمها في البحيرة .. تفاصيل

نجم الزمالك السابق يهاجم عمرو الجنايني ويطالب بإدارة حاسمة من اتحاد الكرة

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني

أخبار الرياضة.. قبلة جنش لـ مرتضى منصور.. نجم الترجي يستفز الزمالك.. واستفسار لـ فايلر من الخطيب

أول رد من الصحة والمنظمة العالمية على إصابة فرنسيين بـ كورونا عائدين من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

حفريات تكشف عن تفاصيل جديدة لـ مراحل تطور الإنسان منذ 80 ألف عام

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني