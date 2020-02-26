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اقتصاد

تراجع رهيب.. اسعار الذهب اليوم الأربعاء تفقد 13 جنيها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:17 م
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الأربعاء
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مايكل عياد
تراجعت اسعار الذهب في مصر اليوم مرة أخرى بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020؛ وتراجع سعر الذهب 3 جنيهات جديدة، ليصبح إجمالي التراجع بـ اسعار الذهب اليوم 13 جنيها، بعد أن تراجع بنحو 10 جنيهات في نستهل تعاملات اليوم.
اسعار الذهب اليوم 26-2-2020

وسجلت اسعار الذهب اليوم للجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 712 جنيها، وسجلت اسعار الذهب اليوم للجرام الواحد من عيار 24  الأغلى فئة عند 814 جنيها متراجعا 3 جنيه جديدا أيضا.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء

ووصلت اسعار الذهب اليوم للجرام من عيار 18 لنحو 610 جنيها متراجعا 11 جنيها خلال اليوم، ووصلت اسعار الذهب اليوم للجرام من عيار 14 الأدني فئة سجل خلال تعاملات اليوم  نحو 475 جنيها فى الجرام الواحد، بتراجع جنيهين بختام التعاملات.

اسعار الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب  5,696 جنيه وسعر أوقية الذهب بـ  25,307  ألف جنيه وبلغ سعر كيلو الذهب 813,714 ألف جنيه.


اسعار الذهب اليوم الأربعاء

ارتفعت اسعار الذهب اليوم الاربعاء 26- 2-2020 بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا.


اسعار الذهب

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1643.93 دولار للأونصة، بعد أن انخفض 1.9% في الجلسة السابقة. لامست الأسعار جلسة الأثنين أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 1688.66 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1646دولارا.

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