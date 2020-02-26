تراجع رهيب.. اسعار الذهب اليوم الأربعاء تفقد 13 جنيها

سعر الذهب 3 جنيهات جديدة، ليصبح إجمالي التراجع بـ اسعار الذهب اليوم 13 جنيها، بعد أن تراجع بنحو 10 جنيهات في نستهل تعاملات اليوم. تراجعت اسعار الذهب في مصر اليوم مرة أخرى بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020؛ وتراجع3 جنيهات جديدة، ليصبح إجمالي التراجع بـ13 جنيها، بعد أن تراجع بنحو 10 جنيهات في نستهل تعاملات اليوم.

اسعار الذهب اليوم 26-2-2020





اسعار الذهب اليوم للجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 712 جنيها، وسجلت اسعار الذهب اليوم للجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة عند 814 جنيها متراجعا 3 جنيه جديدا أيضا. وسجلتللجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 712 جنيها، وسجلتللجرام الواحد منالأغلى فئة عند 814 جنيها متراجعا 3 جنيه جديدا أيضا.





اسعار الذهب اليوم الأربعاء



ووصلت اسعار الذهب اليوم للجرام من عيار 18 لنحو 610 جنيها متراجعا 11 جنيها خلال اليوم، ووصلت اسعار الذهب اليوم للجرام من عيار 14 الأدني فئة سجل خلال تعاملات اليوم نحو 475 جنيها فى الجرام الواحد، بتراجع جنيهين بختام التعاملات.





اسعار الذهب اليوم في مصر





سعر الجنيه الذهب 5,696 جنيه و سعر أوقية الذهب بـ 25,307 ألف جنيه وبلغ سعر كيلو الذهب 813,714 ألف جنيه. وبلغ5,696 جنيه وبـ 25,307 ألف جنيه وبلغ سعر كيلو الذهب 813,714 ألف جنيه.







اسعار الذهب اليوم الأربعاء



ارتفعت اسعار الذهب اليوم الاربعاء 26- 2-2020 بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا. ارتفعت26- 2-2020 بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا.









اسعار الذهب



وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1643.93 دولار للأونصة، بعد أن انخفض 1.9% في الجلسة السابقة. لامست الأسعار جلسة الأثنين أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 1688.66 دولار.





وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1646دولارا.



