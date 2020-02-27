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أخبار العالم

تركيا تقرر فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين وعدم منعهم من دخول أوروبا

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف مسئول تركي إلى وكالة رويترز للأنباء عن قرار تركيا بعدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا بحرا أو برا. 

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو قد أجرى اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وذلك للوقوف على آخر التطورات في إدلب السورية. 

وترأس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي التركي.

يأتي ذلك بعد أنباء نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان قال فيها إن نحو 34 جنديا تركيا لقوا مصرعهم في قصف جوي اليوم على الحدود التركية السورية.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد قال اليوم إن الوضع في إدلب بدأ يتحول لصالح تركيا، فيما قالت روسيا إن عسكريين أتراكا يهاجمون الطائرات الروسية بصواريخ محمولة على الكتف.
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