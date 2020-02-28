صحفى بالسعودية يوضح حقيقة ظهور حالات كورونا بالمملكة.. فيديو

قال فطين عبيد الصحفى المتخصص فى الملف الطبي بالسعودية، إنه لا يوجد حالات مصابة بفيروس ال كورونا داخل المملكة العربية السعودية، مضيفا أن السعودية خالية تماما من كورونا.





وأضاف فطين عبيد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن جميع الشائعات التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة بالمرة وان المملكة العربية السعودية مازالت بخير.





وتابع الصحفي المتخصص بالملف الطبي بالسعودية، أن السعودية اتخذت حزمة من التدابير لتفادي انتشار فيروس الكورونا الذي يجوب العالم ومن هذه التدابير كما أعلن فى السابق هي وقف تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية.





وأوضح فطين عبيد، أن النسبة الأكبر فى الزيارات للمملكة العربية السعودية تكون بقصد الحج والعمرة وان قرار وقف تأشيرات العمرة لم يكن قرار سهلا ولكن جاء بعد توصيات حكومية كإجراء احترازي ضد انتشار الفيروس.





وأشار إلى أن، الجاليات والسفارات فى المملكة العربية السعودية يقومون بتوعية رعاياهم ضد مخاطر فيروس كورونا وكيفية تجنب الاصابة به وطرق الوقاية منه.