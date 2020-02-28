AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صحفى بالسعودية يوضح حقيقة ظهور حالات كورونا بالمملكة.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال فطين عبيد الصحفى المتخصص فى الملف الطبي بالسعودية، إنه لا يوجد حالات مصابة بفيروس الكورونا داخل المملكة العربية السعودية، مضيفا أن السعودية خالية تماما من كورونا.

وأضاف فطين عبيد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن جميع الشائعات التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة بالمرة وان المملكة العربية السعودية مازالت بخير.

وتابع الصحفي المتخصص بالملف الطبي بالسعودية، أن السعودية اتخذت حزمة من التدابير لتفادي انتشار فيروس الكورونا الذي يجوب العالم ومن هذه التدابير كما أعلن فى السابق هي وقف تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح فطين عبيد، أن النسبة الأكبر فى الزيارات للمملكة العربية السعودية تكون بقصد الحج والعمرة وان قرار وقف تأشيرات العمرة لم يكن قرار سهلا ولكن جاء بعد توصيات حكومية كإجراء احترازي ضد انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن، الجاليات والسفارات فى المملكة العربية السعودية يقومون بتوعية رعاياهم ضد مخاطر فيروس كورونا وكيفية تجنب الاصابة به وطرق الوقاية منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من كورونا.. دعوات سعودية لوقف أداء مناسك العمرة

بسبب كورونا.. وزارة الحج السعودية تعلق إصدار تأشيرات العمرة

درء المفسدة.. أول رد من وزير الأوقاف على تعليق السعودية تأشيرات العمرة

بعد تعليق السعودية تأشيرات العمرة بسبب كورونا.. وزير الأوقاف: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة..والإفتاء: يتفق مع الشريعة.. أمين الفتوى: يجوز للمسلم إلغاء الحج والمتضررين حصلوا على الثواب كاملا

القصة الكاملة عن تعليق تأِشيرات العمرة .. وموقف حقوق المعتمرين

بعد قرار السعودية بـ تعليق العمرة.. هل أصبح موسم الحج في خطر؟

ترشيحاتنا

تعمل عليه منذ 4 سنوات.. إسرائيل تعلن التوصل إلى مصل لعلاج فيروس كورونا

أخبار الفن.. محمد رمضان فى إمبابة.. تطور غريب فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

السعودية تمنع دخول مواطني 7 دول إليها بسبب فيروس كورونا

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم

مزعلاكم في إيه.. نجيب ساويرس يدافع عن بنت الجيران ورايحين نسهر ويرد على هاني شاكر

نجم الترجي التونسي يستفز نادي الزمالك ويتوعد بالانتقام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حرقة قلب أم يفصل بينها وبين قبر ابنتها المقتولة سياج حديدي بعدما حرمت من زيارتها

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور