بيان عاجل من الصحة السعودية بشأن تطورات فيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، مساء أمس الخميس، إن المملكة لم تسجل حتى الآن أي حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف العالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "المملكة مستمرة في بذل اقصى الجهود والمتابعات وتطبيق الاحترازات للحيلولة دون دخول هذا المرض إلى أراضيها، ومتابعة وتطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات، بما يضمن تعاملًا مثاليًا مع هذا الفيروس".
وتابع: "المملكة ومن خلال أجهزتها ومنظوماتها الصحية تقوم بمجموعة من الاحترازات ومجموعة من الخطوات الوقائية بتضافر جهود مجموعة من الأجهزة الحكومية في المنافذ المختلفة، بهدف الوقاية وصد هذا المرض وعدم انتقاله من حامليه ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أو خلال فترة حضانته، بعدة طرق طبية مثلى متعارف عليها ومعتمدة عالميا، تخضع لأعلى المعايير".
وأشار إلى أن السلطات السعودية رفعت جاهزية الرصد والتعامل واكتشاف هذه الحالات داخل المملكة من خلال شبكة المنظومة الصحية والمنشآت الصحية القائمة، ورفع الوعي الصحي بمزيد التوعية الصحية المجتمعية، ورفع القدرات المخبرية.