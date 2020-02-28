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محافظات

فريق طبي بالمنصورة ينجح فى إنقاذ حياة طفلة ابتلعت دبوسا واخترق جدار المعدة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد الدكتور أحمد الرفاعي مدير مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة أن فريقا من وحدة الجهاز الهضمى والمناظير بالمستشفى قد قام بإنقاذ حياة طفلة عمرها ١٠ سنوات قامت بابتلاع دبوس مدبب طويل عن طريق الخطأ واستقر بالمعدة ثم اخترق جدار المعدة كاملا ‏مما هدد حياة الطفلة وقد يؤدي إلى نزيف داخلي.

وأضاف "الرفاعى " أن الفريق  قام على الفور بقيادة الدكتور طارق بركات أستاذ طب الأطفال بمساعدة فريق العمل من الدكتورة منى محسن طبيب مقيم أطفال والدكتور محمد عزت  طبيب التخدير  وناجى محفوظ،  محمود أشرف فنى مناظير  بإزالة الدبوس عن طريق المنظار العلوى بدون أي مضاعفات.

وأشار إلى أن وحدة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمستشفى مزودة بأحدث المناظير الطبية وتستقبل جميع حالات الأطفال من سن يوم وحتى 18 عاما ويتم إجراء المناظير على مدار اليوم في حالات الطوارئ.

ووجه الشكر لفريق العمل بالوحدة ومؤسس الوحدة الدكتور أحمد عبد الله ولرئيس الوحدة الدكتور محمد عز الرجال ولكل فريق العمل بالوحدة.
فريق طبي بالمنصورة ينجح فى إنقاذ حياة طفلة ابتلعت دبوسا واخترق جدار المعدة
فريق طبي بالمنصورة ينجح فى إنقاذ حياة طفلة ابتلعت دبوسا واخترق جدار المعدة
فريق طبي بالمنصورة ينجح فى إنقاذ حياة طفلة ابتلعت دبوسا واخترق جدار المعدة
فريق طبي بالمنصورة ينجح فى إنقاذ حياة طفلة ابتلعت دبوسا واخترق جدار المعدة
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