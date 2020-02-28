محمد طاهر زيادة: ذهبية الجائزة الكبرى خير إعداد لأولمبياد طوكيو 2020

اعرب الفارس الدولى محمد طاهر زيادة عن سعادته بفوزه بذهبية بطولة الجائزة الكبرى والتى اختتمت مؤخرا بالامارات

وقال طاهر زيادة أسعى لمواصلة حصد البطولات والمنافسة عليها بقوة من اجل الاستعداد القوى لأولمبياد طوكيو

وتوجه زيادة بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية على دعمه المتواصل له وللعبة .





وقدم زياده شكره إلي البنك الاهلى المصرى الراعى الرسمى للفارس المصري وروابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصرى له.





وكان زيادة فارس منتخب مصر للفروسية قد حقق انجازا كبيرا بالحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى "كأس سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".





ويصنف هذا الكأس كأعلى كأس على مستوى العالم في منافسات الفروسية.