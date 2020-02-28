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رياضة

محمد طاهر زيادة: ذهبية الجائزة الكبرى خير إعداد لأولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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نور عادل
اعرب الفارس الدولى محمد طاهر زيادة  عن سعادته بفوزه بذهبية بطولة الجائزة الكبرى والتى اختتمت مؤخرا بالامارات 
 
وقال طاهر زيادة أسعى لمواصلة حصد البطولات والمنافسة عليها بقوة من اجل الاستعداد القوى لأولمبياد طوكيو
 
وتوجه زيادة بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية على دعمه المتواصل له وللعبة .

وقدم زياده شكره إلي البنك الاهلى المصرى الراعى الرسمى للفارس المصري وروابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصرى له.

وكان زيادة فارس منتخب مصر للفروسية قد حقق انجازا كبيرا بالحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى "كأس سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويصنف هذا الكأس كأعلى كأس على مستوى العالم في منافسات الفروسية.
 
وأشاد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بهذا الانجاز الكبير الذي تحقق وسط مشاركة أفضل فرسان العالم في أقوى البطولات.
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