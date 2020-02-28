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فن

مايك تايسون ينفى عرض إعلان زواج لابنته مقابل 10 ملايين دولار.. تفاصيل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:15 ص
مايك تايسون وابنته
مايك تايسون وابنته
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شروق ابراهيم
نفى الممثل والملاكم الشهير مايك تايسون ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية بأنه قام بعرض اعلان بان من سيتزوج ابنته سيحصل على مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.


وقال مايك تايسون بحسب الصحف الأجنبية: "هذا الإعلان إساءة لي ولعائلتي وارجو منكم مراعاة مشاعر ابنتي"، وذلك بعد تداول صورة لـ مايك تايسون مع ابنته والتي تردد انها الصورة الترويجية لإعلان الزواج.


كان مايك تايسون قد خاض تجربة في السينما المصرية من خلال فيلم حملة فرعون مع عمرو سعد، روبي ومحمد لطفي.


مايك تايسون ملاكم أمريكي، ملقب بـالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عامًا فقط.

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