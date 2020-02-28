AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشير التابعي: رمضان صبحي أبوتريكة الجديد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
علق بشير التابعي مدافع الزمالك الأسبق، على مباراة الأهلي أمام صن داونز المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تلعب غدًا السبت مباراة ذهاب دور الـ8 من البطولة القارية، على أرضية استاد القاهرة.

وقال بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "مباراة الأهلي ستكون صعبة عليه أكثر من صن داونز، بسبب رغبة الأحمر في الانتقام وتعويض الخسارة بخماسية".

وتابع: "رمضان صبحي هو أبو تريكة الأهلي ويصنع الفارق وإصابته طالت جدًا ووجوده يفرق كثيرًا بتواجده أمام صن داونز".

وأضاف مدافع الزمالك الأسبق: "لاعبو الأهلي يريدوا إثبات أن الخسارة بخماسية غلطة ولن تتكرر مرة أخرى، والفريق هذا الموسم يقدم مستوى جيد ومدرب محترم".

وأوضح: "النتيجة المطمئنة للأهلي في المباراة الأولى هو تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لاشىء والزمالك نفس النتيجة أمام الترجي".

وأتم: "هذه النتيجة تضمن للأهلي المباراة الثانية في جنوب إفريقيا، الفوز بهدفين مقابل لا شىء في مصر لا يضمن الصعود للأحمر، وهو ما اتوقعه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خناقة شوارع بين لاعبى الأهلي والزمالك لـ الوقوف على الكرة | فيديو

بشير التابعي يكشف حقيقة بيع لاعبي الزمالك "مباراة الستة" لـ الأهلي

أحمد حسن: خماسية صن داونز حافز للأهلي.. والسوبر الإفريقي لن يؤثر على الزمالك والترجي

حسام غالي: حاجة الأهلي أكبر لـ الفوز أمام الزمالك في السوبر المصري

خاص.. مدافع صن داونز يتوعد الأهلي: قادرون على تكرار الخماسية

خاص.. مدافع صن داونز: مواجهة الزمالك كانت أسهل من الأهلي

ترشيحاتنا

ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

تعافي أول حالة حاملة لـ كورونا .. ومصر خالية من الفيروس (وزارة الصحة والصحة العالمية)

فيم يفكر الخطيب قبل مواجهة الأهلي وصن داونز.. تعرف على التفاصيل

أخبار الرياضة .. تصريح خطير من مرتضى منصور عن سبب عدم مواجهة الأهلي .. تفاصيل جديدة فى أزمة صالح جمعة مع فايلر

شاهد.. جنش يقبل مرتضى منصور لهذا السبب

شاهد .. لحظة مقتل 34 جنديا تركيا في سوريا من قِبل روسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حرقة قلب أم يفصل بينها وبين قبر ابنتها المقتولة سياج حديدي بعدما حرمت من زيارتها

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور