بشير التابعي: رمضان صبحي أبوتريكة الجديد

علق بشير التابعي مدافع الزمالك الأسبق، على مباراة الأهلي أمام صن داونز المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تلعب غدًا السبت مباراة ذهاب دور الـ8 من البطولة القارية، على أرضية استاد القاهرة.





وقال بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "مباراة الأهلي ستكون صعبة عليه أكثر من صن داونز، بسبب رغبة الأحمر في الانتقام وتعويض الخسارة بخماسية".





وتابع: "رمضان صبحي هو أبو تريكة الأهلي ويصنع الفارق وإصابته طالت جدًا ووجوده يفرق كثيرًا بتواجده أمام صن داونز".





وأضاف مدافع الزمالك الأسبق: "لاعبو الأهلي يريدوا إثبات أن الخسارة بخماسية غلطة ولن تتكرر مرة أخرى، والفريق هذا الموسم يقدم مستوى جيد ومدرب محترم".





وأوضح: "النتيجة المطمئنة للأهلي في المباراة الأولى هو تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لاشىء والزمالك نفس النتيجة أمام الترجي".



