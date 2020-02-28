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فن

نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جذابة من دبي.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:11 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها  موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيرمين الفقي بإطلالة جذابة بإرتدائها تيشرت باللون الزهري وبنطلون خلال زيارتها لمدينة دبي .

واعتمدت نرمين الفقي على خصلات شعرها اللامع المنسدلة علي كتفها واضعة بعض لمسات المكياج ال متناسقة مع لون بشرتها لابراز انوثتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
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