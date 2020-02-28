أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-2-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة 28-2 -2020، عن أسعار الذهب، والتى سجلت ارتفاعا فى الأسواق مقارنة بأمس، الخميس.
وارتفعت أسعار الذهب بختام تعاملات أمس الخميس ليسجل
عيار 24 مستوى 822 جنيها
عيار 21 مستوى 719 جنيها للجرام
عيار 18 سجل 616 جنيها
وسجل الجنيه الذهب 5752 جنيها.
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.