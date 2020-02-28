AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-2-2020.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:50 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة 28-2 -2020، عن أسعار الذهب، والتى سجلت ارتفاعا  فى الأسواق مقارنة بأمس، الخميس. 

وارتفعت أسعار الذهب بختام تعاملات أمس الخميس ليسجل 
عيار 24 مستوى 822 جنيها 
عيار 21 مستوى 719 جنيها للجرام 
عيار 18 سجل 616 جنيها
وسجل الجنيه الذهب 5752 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم .. استقرار عيار 21 عند 659 جنيها للجرام\ خدمات

عيار 18 يسجل 572 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 26 - 12 -2019.. فيديو

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام..أسعار الذهب اليوم الخميس 2 - 1- 2020..فيديو

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 1 - 2020

عيار 18 يسجل 591 جنيهاً للجرام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 16- 1 - 2020

ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس

ترشيحاتنا

بسبب أغنية زي مانتي .. خناقة بين جمهور عمرو دياب ورامي صبري .. اعرف التفاصيل

فيم يفكر الخطيب قبل مواجهة الأهلي وصن داونز.. تعرف على التفاصيل

لهذا السبب رفضت نوال الزغبي الغناء لهيفاء وهبي على الهواء .. فيديو

أخبار العالم: مقتل 33 جنديا تركيا في إدلب .. واندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

ماتت في إيدي .. قصة فتاة قادها الشيطان فقتلت أمها في البحيرة .. تفاصيل

نجم الترجي التونسي يستفز نادي الزمالك ويتوعد بالانتقام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

حفريات تكشف عن تفاصيل جديدة لـ مراحل تطور الإنسان منذ 80 ألف عام

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني