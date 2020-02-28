AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالتعاون مع جامعة موى الكينية.. طب حلوان تنظم مؤتمرها الأول.. 18 مارس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:54 ص
المؤتمر الاول لطب
المؤتمر الاول لطب حلوان
Advertisements
كريم ناصر

تنظم كلية الطب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، والدكتور حسام رفاعى نواب رئيس الجامعة، المؤتمر السنوى الدولى الأول لكلية الطب بالتعاون مع جامعة موى الكينية بعنوان سلامة المريض.


ويقام المؤتمر برئاسة الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.


وأكد أن جلسات اليوم الأول للمؤتمر تتضمن مناقشة عدة محاور منها التعليم الطبي، والبحث العلمى فى مجال البحوث الطبية، بالإضافة لدور كلية الطب فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك دور المستشفيات الجامعية فى خدمة المجتمع المحيط.


وأوضح الدكتور محمد القصاص سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر هذا العام سوف يقام تحت شعار "سلامة المريض"، حيث سيتم مناقشة احتياطات وإجراءات سلامة المرضى في مختلف التخصصات الطبية وذلك بمشاركة معظم الأقسام بكلية الطب جامعة حلوان ، حيث تعد سلامة المريض أمر ضروريا وحيويا فى الممارسة الطبية باختلاف تخصصاتها.

 

وعلى هامش المؤتمر ستقام أنشطة طلابية لطلاب كلية الطب لتبادل الخبرات والمهارات، والتسجيل من خلال هذا الرابط:-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxO10fzA6wPrqNJpgiLHEEXVke_i5xNIHNu46lZ-y3UCooBA/viewform?usp=sf_link


وتبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020 ويستمر إلى الخميس الموافق 19 مارس بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورة مجانية للغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

دورة مجانية في اللغة الانجليزية بتجارة عين شمس

محافظ بني سويف يعلن عن مبادرتي أول مجلس استشاري للشباب

980 شابا سجلوا في مبادرتي المجلس الاستشاري والتأهيل والتمكين للشباب .. وآخر موعد للتسجيل 7 فبراير الحالي

1104 سجلوا في مبادرتي تأهيل الشباب ببني سويف.. و7 فبراير آخر موعد

1367 شابا ينضمون لـ مبادرتي المجلس الاستشاري والتأهيل ببني سويف

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 28 - 2 - 2020 في القاهرة والمحافظات

استفسار خاص من فايلر لإدارة الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الوقاحة مستمرة.. أردوغان يطالب بحظر جوي فوق إدلب بعد مقتل 34 جنديا تركيا

بعد قرار تعليق العمرة.. السعودية تعلق إصدار التأشيرات السياحية لـ 7 دول غير عربية.. تعرف عليها

أول رد من الصحة والمنظمة العالمية على إصابة فرنسيين بـ كورونا عائدين من مصر

للنساء.. احذري هذه العادة تؤثر علي صحة مثانة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن هذه العادات.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

رسائل قابوس للقوات المسلحة تتصدر واجهة معرض مسقط..صور

باللون الكشميري.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها