بالتعاون مع جامعة موى الكينية.. طب حلوان تنظم مؤتمرها الأول.. 18 مارس

تنظم كلية الطب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، والدكتور حسام رفاعى نواب رئيس الجامعة، المؤتمر السنوى الدولى الأول لكلية الطب بالتعاون مع جامعة موى الكينية بعنوان سلامة المريض.





ويقام المؤتمر برئاسة الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.





وأكد أن جلسات اليوم الأول للمؤتمر تتضمن مناقشة عدة محاور منها التعليم الطبي، والبحث العلمى فى مجال البحوث الطبية، بالإضافة لدور كلية الطب فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك دور المستشفيات الجامعية فى خدمة المجتمع المحيط.





وأوضح الدكتور محمد القصاص سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر هذا العام سوف يقام تحت شعار "سلامة المريض"، حيث سيتم مناقشة احتياطات وإجراءات سلامة المرضى في مختلف التخصصات الطبية وذلك بمشاركة معظم الأقسام بكلية الطب جامعة حلوان ، حيث تعد سلامة المريض أمر ضروريا وحيويا فى الممارسة الطبية باختلاف تخصصاتها.

وعلى هامش المؤتمر ستقام أنشطة طلابية لطلاب كلية الطب لتبادل الخبرات والمهارات، والتسجيل من خلال هذا الرابط:-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxO10fzA6wPrqNJpgiLHEEXVke_i5xNIHNu46lZ-y3UCooBA/viewform?usp=sf_link





وتبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020 ويستمر إلى الخميس الموافق 19 مارس بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي