برلمان

برلمانية: مبادرة دعم الشركات الناشئة خطوة جادة لتمكين الشباب

ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن دمج جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال في كيان موحد، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا من الدولة نحو توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من المبادرات القائمة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأكدت «الكسان»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن إنشاء كيان موحد يسهم في القضاء على تداخل الاختصاصات وتكرار الأدوار، إلى جانب مساهمته في توفير  مظلة تنظيمية واضحة تتيح تقديم دعم متكامل، سواء على مستوى التمويل أو التدريب أو الدعم الفني، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.


جاء ذلك بعد أن قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، وتوجد مجموعة عمل وزارية تتولى كل ما يخص هذا الملف، بجانب لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين للارتقاء بهذا القطاع المهم، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بهذا الشأن، مضيفًا "نعمل خلال الفترة الحالية على تفعيل عددٍ من القرارات والإجراءات التي تسهم في دفع ملف ريادة الأعمال والنهوض به".


جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، أمس الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.


وتابع مدبولي "أن هناك مقترحات بأهمية وجود كيان مؤسسيّ موحَّد خاص بريادة الأعمال، من بين الكيانات الموجودة حاليًا، يُمكن الرجوع إليه بشأن كل ما يخص هذا القطاع، بحيث تُجمَع تحت مظلته كل جهود الوزارات المختصة بملف ريادة الأعمال".

