برلمان

برلماني: توجيهات الحكومة بكيان موحد لريادة الأعمال نقلة نوعية في دعم الشركات الناشئة

ريادة الأعمال
ريادة الأعمال
أميرة خلف

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن دمج جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال في كيان موحد، مؤكدا أنها  خطوة محورية نحو تعظيم الاستفادة من المبادرات الحكومية المختلفة، وتوحيد الرؤى والسياسات الداعمة للشباب ورواد الأعمال.


وأكد" يحيي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن هذا الكيان سيسهم في توفير بيئة متكاملة ومحفزة لريادة الأعمال، من خلال تسهيل الحصول على التمويل، وتقديم الدعم الفني والتدريب، وربط المشروعات الناشئة بالأسواق المحلية والدولية، بما يعزز الابتكار ويخلق فرص عمل مستدامة ويدعم النمو الاقتصادي.

جاء ذلك بعد أن قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، وتوجد مجموعة عمل وزارية تتولى كل ما يخص هذا الملف، بجانب لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين للارتقاء بهذا القطاع المهم، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بهذا الشأن، مضيفًا "نعمل خلال الفترة الحالية على تفعيل عددٍ من القرارات والإجراءات التي تسهم في دفع ملف ريادة الأعمال والنهوض به".


جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، أمس الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.


وتابع مدبولي "أن هناك مقترحات بأهمية وجود كيان مؤسسيّ موحَّد خاص بريادة الأعمال، من بين الكيانات الموجودة حاليًا، يُمكن الرجوع إليه بشأن كل ما يخص هذا القطاع، بحيث تُجمَع تحت مظلته كل جهود الوزارات المختصة بملف ريادة الأعمال". 

كيان موحد مجلس النواب رئيس الوزراء ريادة الأعمال

