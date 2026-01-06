بعد تعرض طفل للعقر.. عضو بالشيوخ يطالب الحكومة بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة

طالب النائب أمير هلال عضو مجلس الشيوخ، بضرورة سرعة تطبيق الخطة الجديدة التي تتبناها محافظة القاهرة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، التي أصبحت ظاهرة بكل المعاني، وتابع : أنه ما زال استمرار تعرض المواطنين للمخاطر بسبب الكلاب الضالة موجود .



وأشار" هلال" أنه قبل أيام تعرض طفل للعقر بمنطقة الضاهر بالقاهرة من أحد الكلاب الضالة مما سبب أصابات بالغة ،وحالات ىخري كثيرة متكررة بشكل يومي وهو أمر خطير على حياة المواطنين، لاسيما في ظل تزايد أعداد الكلاب في جميع الشوارع على مستوى الجمهورية.



وطالب "عضو الشيوخ" بضرورة قيام الجهات البيطرية المعنية بتكثيف حملات الطب البيطري لمواجهة إنتشار الكلاب الضالة بالتوسع في إستخدام وسائل التعقيم ،والتعامل وفقا للقانون الذي ينظم ذلك. مشيراً إلي ضرورة قيام الطب البيطري إعطاء حقن العقم لتقليل التكاثر ، وإستخدام كل وسائل الرحمة للحد من ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة والبعد عن أي وسائل تقليدية فيها عنف ، فالهدف النهائي هو القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بشكل آمن يحمي الإنسان ولا يخل بالتوازن البيئي أو حقوق الحيوان.



وأوضح النائب، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تناول في مواد ضوابط التعامل مع الكلاب الضالة للتقليل من مخاطرها من خلال دور قطاع الطب البيطري في وزارة الزراعة.