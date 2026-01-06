برلماني: المشروعات الناشئة قوة دافعة لتنمية الاقتصاد الوطني

أكد النائب عامر الشوربجي، أن دمج جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال في كيان موحد، خطوة هامة لتسهيل تقديم الدعم اللازم للمشروعات الناشئة ورواد الأعمال.

وأضاف «الشوربجي»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الحكومة لملف ريادة الأعمال باعتباره مصدرا رئيسيا لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ودوره في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية السوق وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.



وأشار عضو البرلمان إلى أن هذه الخطوة ستسهم في مساعدة المشروعات الناشئة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وتحقيق التنمية المستدامة.



كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد قال إن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، وتوجد مجموعة عمل وزارية تتولى كل ما يخص هذا الملف، بجانب لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين للارتقاء بهذا القطاع المهم، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بهذا الشأن، مضيفًا “نعمل خلال الفترة الحالية على تفعيل عددٍ من القرارات والإجراءات التي تسهم في دفع ملف ريادة الأعمال والنهوض به” ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، أمس الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.



وتابع مدبولي "أن هناك مقترحات بأهمية وجود كيان مؤسسيّ موحَّد خاص بريادة الأعمال، من بين الكيانات الموجودة حاليًا، يُمكن الرجوع إليه بشأن كل ما يخص هذا القطاع، بحيث تُجمَع تحت مظلته كل جهود الوزارات المختصة بملف ريادة الأعمال".