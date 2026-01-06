قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: الشراكة المصرية - السعودية ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة

أميرة خلف

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن زيارة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، إلى القاهرة تأتي في إطار تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين ودعم الأمن الإقليمي.


وقال "محسب" إن اللقاء تناول القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها الأزمة اليمنية، موضحا أن الموقف المصري–السعودي يتطابق حول ضرورة التوصل إلى حلول سلمية تحافظ على وحدة وسيادة الدول وتضمن سلامة أراضيها، خاصة في اليمن والسودان والصومال وقطاع غزة.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه مصر في دعم المبادرات الرامية لإنهاء النزاعات في المنطقة، معتبرا استضافة المملكة لمؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية خطوة مهمة لتحقيق تفاهمات وطنية وحل النزاعات السياسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ولفت “محسب” إلى حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع السعودية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا أن الشراكة المصرية – السعودية تتجاوز البعد السياسي لتشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري، قائلا:" التنسيق المستمر بين البلدين يعزز القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية واستثمار الفرص المشتركة في مجالات الطاقة والتنمية والتجارة".


وشدد النائب أيمن محسب  على أن الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض نموذج يحتذى به في حسن الجوار العربي، وأن مصر ستظل ملتزمة بتعميق هذه العلاقة لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة العربية ومواجهة التحديات الإقليمية بما يخدم مصالح البلدين والشعوب العربية.

