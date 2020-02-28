الفيصلي في ضيافة العدالة بـ الدوري السعودي





ويسعى فريق الفيصلي بقيادة مدربه البرازيلي تشاموسكا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.





في المقابل يطمح فريق العدالة، الذي يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، في خطف الثلاث نقاط من الفيصلي، للهروب من دوامة الهبوط.





ويحتل الفيصلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد العدالة في المركز الـ 15 وقبل الأخير بـ 14 نفطة.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، ضمك مع الحزم، والفيحاء مع الرائد.

يحل فريق الفيصلي ضيفا على نظيره العدالة، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة والثلث مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري السعودي.