بعد انتشار كورونا.. دعاء التحصين من الأمراض

بعد تعليق السعودية تأشيرات العمرة بسبب كورونا.. وزير الأوقاف: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة..والإفتاء: يتفق مع الشريعة.. أمين الفتوى: يجوز للمسلم إلغاء الحج والمتضررين حصلوا على الثواب كاملا