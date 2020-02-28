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ثقافة

تجميع وإعادة ورفع مسلتين أثريتين في صان الحجر بالشرقية..صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني


بدأت وزارة السياحة و الآثار متمثلة في المجلس الأعلى للآثار في أعمال ترميم وتجميع وإعادة ورفع مسلتين أثريتين في منطقة آثار صان الحجر بمحافظة الشرقية.

 و التي كانت مفككة إلى الأجزاء و ملقاة علي الرمال منذ اكتشافها في القرن التاسع عشر، كحال باقي القطع الموجودة، و التي دمرت نتيجة زلزال حدث في العصور المصرية القديمة.

وكشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير منطقة صان الحجر الأثرية الذي بدأته الوزارة منذ عام 2017 تمهيدا الي تحويلها إلى متحف مفتوح.

و أشار  إلى أن المسلتين مصنوعتين من الجرانيت الوردي وفي حالة جيدة من الحفظ وهما للملك رمسيس الثاني.

تجميع وإعادة ورفع مسلتين أثريتين في صان الحجر بالشرقية..صور
تجميع وإعادة ورفع مسلتين أثريتين في صان الحجر بالشرقية..صور
تجميع وإعادة ورفع مسلتين أثريتين في صان الحجر بالشرقية..صور
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