استشاري يكشف علاقة زواج الأقارب بأمراض الإبصار عند الأطفال.. فيديو

قال الدكتور أحمد البطل استشاري طب عيون الأطفال، إنه من الضروري الانتباه لبصر الطفل، منذ اليوم الأول لولادته، مؤكدة أهمية متابعة الطفل عند الطبيب المختص.





وأضاف الدكتور أحمد البطل خلال حوار لـ فضائيه العربية ، أنه من ضمن الأشياء الأساسية التي يجب أن يلحظها الأب والأم في طفلهم منذ الشهور الأولى ، شكل العين وحجم العينين والنقاط البيضاء من العين، وأن تدمع عينه بشكل مستمر .





وأشار الدكتور أحمد البطل استشاري طب عيون الأطفال، الى أن تلك الأعراض تشمل مرحلة الرضاعة عند الطفل، بالإضافة إلى أن عين الطفل اذا تم إهمالها بشكل كبير علي مدار السنوات الأولى، تصاب الأعصاب بضمور وبالتالي يصعب علاجها بعد ذلك.





واوضح البطل ، أن كسر العين، خصوصا إذا لم يتم عالجها في الست سنوات الأولى، يتسبب بضعف دائم للعين بعد ذلك.





وتابع أن الأمراض الوراثية للعين والتي قد يسببها زواج الاقراب كما هو شائع في المنطقه العربية، يؤدي لظهور امراض كثيره لعين الطفل، مثل الخلل في وظيفه شبكيه العين.