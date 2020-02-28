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أخبار العالم

هلع في لبنان بعد الاشتباه في إصابة مسئول بـ كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:56 ص
هلع في لبنان بعد
هلع في لبنان بعد الاشتباه في إصابة مسؤول بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام لبنانية،بحدوث حالة من الهلع في قصر العدل بمدينة طربلس اللبنانية، بعد الاشتباه بإصابة رئيس قلم محكمة الجنايات جمال محمود بفيروس كورونا المستجد، وابنته التي عادت من إيران الاثنين الماضي.

وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل الإصابة الرابعة بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت فضائية الغد.

وناشدت وزارة الصحة في لبنان، جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي.

وأصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أمس الخميس، التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا المستجد، جاء فيه: "استقبل مستشفى رفيق الحريري الجامعي خلال الـ24 ساعة الماضية 40 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت كلها للكشوفات الطبية اللازمة. واحتاج 9 منها إلى دخول الحجر الصحي، استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما تلتزم البقبة الحجر المنزلي.

وأجريت فحوص مخبرية ل36 حالة، جاءت نتيجة 35 حالة سلبية وحالة واحدة إيجابية. وخرجت 8 حالات كانت متواجدة في منطقة الحجر الصحي اليوم، بعد توصيتها بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، وتم تزويدها بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن أجري لهم فحص فيروس كورونا المستجد مرتين في مختبرات المستشفى، وجاءت النتيجة سلبية في المرتين.

وفي منطقة الحجر الصحي، توجد حتى اللحظة 12 حالة، علما أن نتائج المختبر للفحوص التي أجريت لهولاء أتت سلبية.
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