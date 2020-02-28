AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عدد صادم جديد لـ وفيات وإصابات كورونا في إيران

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:43 م
عدد صادم جديد لوفيات
عدد صادم جديد لوفيات وإصابات كورونا في إيران
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وفاة 34 شخصا وإصابة 388 شخصا بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

ووفقًا لقناة "العربية"، أضافت الصحة الإيرانية أنه يجب إلغاء الرحلات بين المدن منعا لانتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنه وتيرة انتشاره في البلاد أصبحت مرتفعة.

وكان عضو مجلس رئاسة البرلمان الإيراني محمد علي وكيلي، أكد تسجيل إصابة أربعة نواب بفيروس كورونا المستجد من أصل ثلاثين نائبا اطلع على نتائج تحاليلهم، وفقًا لما نقلته عنه "روسيا اليوم".

اقرأ أيضا:

وكان كل من النائب عن مدينة قم مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، والنائب عن مدينة طهران محمود صادقي قد أكدا إصابتهما بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم مكتب ابتكار، إن نتائج الفحص الأولية حول إصابتها بالفيروس كانت إيجابية.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي أول مسؤول إيراني أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 26 والمصابين إلى 245.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تفشي كورونا.. إيران تغلق مبنى ضريح الإمام علي

وفيات جديدة جراء فيروس كورونا بـ إيران

بعد إصابة 3 مسؤولين.. كورونا يختطف لاعبة كرة قدم وموسيقيين في إيران

كورونا يتسلل إلى دائرة السلطة في طهران.. إصابة نائبة الرئيس الإيراني

رعب في طهران .. إيران تحظر دخول الصينيين إلى البلاد

إيران يتصدر تويتر عقب إعلان وزارة الصحة وفاة 26 مصابا بالكورونا

ترشيحاتنا

طفل يقف على أعتاب الموت بسبب تحدي كسر الجمجمة.. شاهد

بلغ عددهم 36.. البحرين تكشف مفاجأة عن الحالات الجديدة المصابة بـ كورونا

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

بسبب كورونا.. تأجيل مباراتي الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا

حقيقة اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في مصر

لا حلول وسط مع الإرهابيين.. لافروف: تركيا لم تبلغنا بتواجد قواتها في إدلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا فبراير.. 30 صورة لـ إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الشهر

بملابس رياضية.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

توقف عن هذه العادات.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا