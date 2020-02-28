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لاجئون سوريون يتدفقون على أدرنة التركية الحدودية مع اليونان.. ما السبب؟.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:18 م
لاجئين سوريين
لاجئين سوريين
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها لقطات لتدفقات اللاجئين السوريين على ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان عقب تداول أنباء جاء فيها أن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.

ومنذ ساعات الليل، توجه عشرات المهاجرين غير النظاميين، إلى أدرنة، ومن ثم بدأوا السير نحو المناطق الحدودية، حيث سار المهاجرون على شكل مجموعات وبينهم نساء وأطفال، نحو القرى الحدودية، انطلاقا من أماكن مختلفة في الولاية.

وشهد تدفق المهاجرين ازديادا ملحوظا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث شرعوا في القدوم إلى أدرنة بالحافلات وسيارات الأجرة.

في الوقت الذي صرح المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” التركي عمر جليك، فجر اليوم الجمعة، بأن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين.


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