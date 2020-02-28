التضامن: بدء صرف معاشات شهر مارس.. بعد غد

وجهت "نيفين القباج" وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق الأول من مارس لما يزيد عن ٨.٣٣ مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية ١٥.٢٦ مليار جنيه.
ونوهت "نيفين القباج" إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن ٣.٤٢ مليون قائم بالصرف بقيمة ٤.٨٤ مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ٥.٩٨ مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٤ مليون قائم بالصرف ، فى حين يتم صرف ٤.٤٣ مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن ١.٦٦ مليون قائم بالصرف .