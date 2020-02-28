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أخبار العالم

الشرطة اليونانية تمنع دخول المهاجرين من حدودها مع تركيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:49 م
الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية تمنع دخول المهاجرين لحدودها مع تركيا
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها بأن الشرطة اليونانية منعت مئات المهاجرين القادمين من تركيا من عبور الحدود. 

يأتي ذلك عقب إعلان اليونان، اليوم الجمعة، عن تشديد القيود على حدودها البرية والبحرية، لمنع تدفق المهاجرين، بعد إعلان تركيا عدم منع دخولهم عبر أراضيها باتجاه أوروبا.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، طلبت عدم الكشف عن هويتها إن أثينا على اتصال أيضا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في هذا الشأن. 

ونقلت قناة "العربية" عن مسئول تركي إعلانه أن بلاده لن توقف المهاجرين الذين يحاولون الآن التوجه إلى الأراضي الأوروبية عبر الأراضي والسواحل التركية.

ومنذ إعلان أنقرة أمس عن توقفها عن اعتراض المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، عبر عدد كبير بالفعل من اللاجئين والمهاجرين إلى الأراضي الأوروبية من الحدود والسواحل التركية، ولا يزال تدفقهم مستمرًا بأعداد متزايدة.

كان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أجرى اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وذلك للوقوف على آخر التطورات في إدلب السورية. 

وترأس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي التركي.

جاء ذلك بعد أنباء نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان قال فيها إن نحو 34 جنديا تركيا لقوا مصرعهم في قصف جوي اليوم على الحدود التركية السورية.

وكان الرئيس التركي أردوغان، قال إن الوضع في إدلب بدأ يتحول لصالح تركيا، فيما قالت روسيا إن عسكريين أتراكا يهاجمون الطائرات الروسية بصواريخ محمولة على الكتف.
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