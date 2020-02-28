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فن

هبطل طيبة.. نجمة ستار أكاديمي سالي أحمد والشبكشي يستعدان لطرح أحدث أغانيهما

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:53 م
نجمة ستار أكاديمي
نجمة ستار أكاديمي سالي أحمد
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سعيد فراج
تستعد شركة "نيوجينيريشن" للإنتاج الفني، لطرح أحدث كليبات نجمة ستار أكاديمي سالي أحمد، والذي يحمل اسم "هبطل طيبة" ويشاركها في الغناء مطرب الراب أحمد الشبكشي. 

أغنية "هبطل طيبة" من كلمات محمود سليمان ومن ألحان محمد قماح ومن توزيع أحمد عبد السلام.

وتم تصوير الكليب ما بين بيروت ومصر على مدار يومين تحت إشراف المخرج والمنتج حسام بدران. 
 
ومن المقرر أن تطرح الشركة الكليب خلال الأسبوع المقبل، عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وحصريًا على قناة "فري تي في". 

يذكر أن سالي أحمد، شاركت في برنامج ستار أكاديمي الموسم الرابع، بينما أحمد الشبكشي فتعاون مع الفنان محمد رمضان في كتابة أغنيتي "إنساي"، و"الملك".
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