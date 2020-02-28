22 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة نهضة بركان بالكونفيدرالية

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، قائمة لاعبيه المختارة للانتظام في المعسكر المغلق الذي بدأ عصر اليوم الجمعة ، بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة ، استعدادًا لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي ، في مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، والتي تقام في التاسعة من مساء بعد غدٍ الأحد ، على ستاد السويس الجديد.





وتضم القائمة 22 لاعبًا، على النحو التالي:



أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، عمر كمال عبد الواحد ، خالد مصطفى ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، أحمد ياسر ، حسن علي ، اسلام عطية ، مفتاح طقطق ، حسين رجب ، محمد جابر ، شيخ موكورو ، أحمد عادل ميسي ، حجاج عويس ، محمود وادي ، أوستين أموتو.