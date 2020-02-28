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منوعات

سيدة تتسبب في موت كلبها الأليف جوعا.. وهكذا عاقبتها المحكمة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:35 م
سيدة تتسبب في موت
سيدة تتسبب في موت كلبها الأليف جوعًا.. وهكذا عاقبتها المحكمة
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هدير علاء
تسببت سيدة أسترالية في السابعة والعشرين من عمرها في موت كلبها الأليف، البالغ عمره 8 أشهر، جوعًا، وذلك جراء انشغالها لدرجة حالت دون اهتمامها بإطعام الكلب، الأمر الذي أدى إلى مثولها أمام المحكمة بتهمة القسوة في معاملة الحيوانات.

وكانت هذه السيدة "إميلي فيشر"، وهي أم لخمسة أطفال، قد فشلت في توفير الطعام والمياه للكلب "روكي"، الذي كانت تحتفظ به في منزلها بولاية "كوينزلاند"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واعترفت "فيشر" أثناء مثولها أمام محكمة في مدينة "روكهامبتون" في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنها مذنبة في ثلاث تهم متعلقة بالقسوة في معاملة الحيوانات، وانتقد القاضي خلال جلسة المحاكمة سلوك هذه السيدة تجاه حيوان أليف.

يشار إلى أن شريك حياتها السابق "فريدريك سيدريك" يواجه بدوره اتهامًا بإهمال توفير الطعام للكلب فضلًا عن عدم علاج الإصابات التي كان يعاني منها.

وأكدت محامية "فيشر" أن موكلتها لديها العديد من المسئوليات بالفعل كونها أمًا لخمسة أطفال، يتطلب ثلاثة منهم رعايتها طوال الوقت، لافتة إلى أن والد موكلتها كان يعاني من مشكلة صحية، ولذلك لم تكن مهتمة برعاية الكلب.

الجدير بالذكر أنه قد صدر في نهاية المطاف قرار بتغريم "فيشر" مبلغ يُقدر بـ2500 دولار، مع إلزامها بدفع 1234 دولارًا مصاريف بيطرية وقانونية، كما تقرر منعها من امتلاك أي حيوان على مدار الخمسة أعوام القادمة.
سيدة تتسبب في موت كلبها الأليف جوعا.. وهكذا عاقبتها المحكمة
سيدة تتسبب في موت كلبها الأليف جوعا.. وهكذا عاقبتها المحكمة
سيدة تتسبب في موت كلبها الأليف جوعا.. وهكذا عاقبتها المحكمة
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