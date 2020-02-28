سيدة تتسبب في موت كلبها الأليف جوعا.. وهكذا عاقبتها المحكمة

تسببت سيدة أسترالية في السابعة والعشرين من عمرها في موت كلبها الأليف، البالغ عمره 8 أشهر، جوعًا، وذلك جراء انشغالها لدرجة حالت دون اهتمامها بإطعام الكلب، الأمر الذي أدى إلى مثولها أمام المحكمة بتهمة القسوة في معاملة الحيوانات.





وكانت هذه السيدة "إميلي فيشر"، وهي أم لخمسة أطفال، قد فشلت في توفير الطعام والمياه للكلب "روكي"، الذي كانت تحتفظ به في منزلها بولاية "كوينزلاند"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





واعترفت "فيشر" أثناء مثولها أمام محكمة في مدينة "روكهامبتون" في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنها مذنبة في ثلاث تهم متعلقة بالقسوة في معاملة الحيوانات، وانتقد القاضي خلال جلسة المحاكمة سلوك هذه السيدة تجاه حيوان أليف.





يشار إلى أن شريك حياتها السابق "فريدريك سيدريك" يواجه بدوره اتهامًا بإهمال توفير الطعام للكلب فضلًا عن عدم علاج الإصابات التي كان يعاني منها.





وأكدت محامية "فيشر" أن موكلتها لديها العديد من المسئوليات بالفعل كونها أمًا لخمسة أطفال، يتطلب ثلاثة منهم رعايتها طوال الوقت، لافتة إلى أن والد موكلتها كان يعاني من مشكلة صحية، ولذلك لم تكن مهتمة برعاية الكلب.



