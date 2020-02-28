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أخبار البلد

وفد من فلسطين يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:27 م
فلسطين
فلسطين
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مصطفى كرم / سيد احمد
أعلن الاعلامي أحمد موسى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حضور وفد من دولة فلسطين لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي يقام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. 


وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد وافته المنية صباح الثلاثاء، وأقيمت له جنازة عسكرية صباح الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.


يذكر أن الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى في 11 فبراير 2011.
وفد من فلسطين يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك.. شاهد
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