AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رقم جديد لـ أوناجم مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:29 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أحرز محمد أوناجم، هدف التعادل للزمالك، فى مرمى فريق الترجي، بالدقيقة 31 من المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعتبر هذا الهدف، هو الأول لـ"أوناجم" مع القلعة البيضاء في دوري أبطال إفريقيا. 

وبدأ اللقاء بضغط تونسي وتصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لهجمة خطيرة وأنقذ مرماه من هدف محقق بعدما سدد الليبي حمد الهونى الكرة قوية داخل منطقة الجزاء أبعدها بصعوبة عن مرماه.

وشهدت الدقيقة الرابعة سيطرة تونسية على منتصف الملعب، ومن خطأ دفاعي سدد حمد الهوني كرة قوية تمر الى جوار مرمى حارس الزمالك فى الدقيقة الخامسة.

وواصل الترجى الضغط على دفاعات الزمالك وحصل مصطفى محمد فى الدقيقة السابعة على ركلة حرة بعد تعرضه لعرقلة فى منتصف الملعب.

وأصيب فرجاني ساسي فى الدقيقة التاسعة خلال كرة مشتركة مع كوليبالي وخضع إلى العلاج.

وراوغ بن غيث مدافعى الزمالك لكنه فشل فى السيطرة على الكرة فى الدقيقة الـ 15.

وتعرض أحد لاعبى الترجى للإصابة وخرج من أجل تلقى العلاج فى الدقيقة 16.

واضطر معين الشعباني مدرب الترجي لإجراء تغيير اضطراري؛ بعد اصابة الجزائرى إلياس شتى ونزول خليل شمام فى الدقيقة 19.

وقاد أشرف بنشرقي هجمة من الناحية اليمنى في الدقيقة 21 وفشل فى ترجمتها إلى خطورة على الدفاعات التونسية.

و في الدقيقة 23، حصل مصطفى محمد على ضربة حرة أمام منطقة الجزاء للفريق التونسي، بينما تعرض محمود الونش لارتطام قوى فى الدقيقة 25
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بن غيث يضرب الزمالك بالهدف الأول في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

أوناجم يتعادل للزمالك أمام الترجي بهدف عالمي

جماهير الترجي تشعل الشماريخ في استاد القاهرة بـ لقاء الزمالك

مباراة نارية.. الزمالك يفرض التعادل 1-1 على الترجي في الشوط الأول

الزمالك مجاش .. الترجي يفرض السيطرة وتعادل إيجابي ملخص الشوط الأول

جماهير الزمالك تحيي ذكرى الشهداء أمام الترجي.. فيديو

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك تهتف لـ عبد الله جمعة بـ مباراة الترجي

الزمالك مجاش .. الترجي يفرض السيطرة وتعادل إيجابي ملخص الشوط الأول

بالصوت .. وصية حسني مبارك قبل وفاته

غلق السينما والمقاهي.. شاهد.. كورونا يصل إلى دولة عربية جديدة

محضر ونيابة.. حمو بيكا يسقط في فخ جديد بالشرقية | تفاصيل

بعد اكتشاف حالتين في فرنسا.. الصحة العالمية: هذا موقف مصر من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك

سيدة تتسبب في موت كلبها الأليف جوعا.. وهكذا عاقبتها المحكمة

هنتعشى إيه النهاردة.. بان كيك البطاطس وسلطة التونة بالخضار