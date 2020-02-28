رقم جديد لـ أوناجم مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

أحرز محمد أوناجم، هدف التعادل للزمالك ، فى مرمى فريق الترجي ، بالدقيقة 31 من المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولي ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويعتبر هذا الهدف، هو الأول لـ"أوناجم" مع القلعة البيضاء في دوري أبطال إفريقيا.





وبدأ اللقاء بضغط تونسي وتصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لهجمة خطيرة وأنقذ مرماه من هدف محقق بعدما سدد الليبي حمد الهونى الكرة قوية داخل منطقة الجزاء أبعدها بصعوبة عن مرماه.





وشهدت الدقيقة الرابعة سيطرة تونسية على منتصف الملعب، ومن خطأ دفاعي سدد حمد الهوني كرة قوية تمر الى جوار مرمى حارس الزمالك فى الدقيقة الخامسة.





وواصل الترجى الضغط على دفاعات الزمالك وحصل مصطفى محمد فى الدقيقة السابعة على ركلة حرة بعد تعرضه لعرقلة فى منتصف الملعب.





وأصيب فرجاني ساسي فى الدقيقة التاسعة خلال كرة مشتركة مع كوليبالي وخضع إلى العلاج.





وراوغ بن غيث مدافعى الزمالك لكنه فشل فى السيطرة على الكرة فى الدقيقة الـ 15.





وتعرض أحد لاعبى الترجى للإصابة وخرج من أجل تلقى العلاج فى الدقيقة 16.





واضطر معين الشعباني مدرب الترجي لإجراء تغيير اضطراري؛ بعد اصابة الجزائرى إلياس شتى ونزول خليل شمام فى الدقيقة 19.





وقاد أشرف بنشرقي هجمة من الناحية اليمنى في الدقيقة 21 وفشل فى ترجمتها إلى خطورة على الدفاعات التونسية.



