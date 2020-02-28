أشرف صبحي يلتقي بـ حسام البدري باستاد القاهرة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بـ"حسام البدري" المدير الفني لمنتخب مصر، على هامش حضورهما مباراة الزمالك والترجي في استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على استعدادات المنتخب خلال الفترة القادمة خلال لقاءه مع المدير الفني وذلك في حضور أعضاء الجهاز الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.





وفي هذا الإطار تغلب فريق الزمالك على نظيره الترجي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وينتظر لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل فى ملعب رادس بتونس.



