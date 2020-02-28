AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي يلتقي بـ حسام البدري باستاد القاهرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:00 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بـ"حسام البدري" المدير الفني لمنتخب مصر، على هامش حضورهما مباراة الزمالك والترجي في استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
 
واطمأن وزير الشباب والرياضة على استعدادات المنتخب خلال الفترة القادمة خلال لقاءه مع المدير الفني وذلك في حضور أعضاء الجهاز الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

وفي هذا الإطار تغلب فريق الزمالك على نظيره الترجي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وينتظر لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل فى ملعب رادس بتونس.

تقدم للترجي رؤوف بن غيث وأدرك محمد أوناجم التعادل ثم أضاف أشرف بنشرقي ثاني أهداف الفارس الأبيض، ثم محمود علاء من ركلة جزاء .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام البدري وجهازه الفني يحضر مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

في دوري أبطال إفريقيا.. الأمن يحسم غدا ملعب ذهاب الزمالك والترجي

10 آلاف مشجع لـ ذهاب الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

مرتضى منصور: الزمالك والترجي على استاد القاهرة بحضور 30 ألفا.. والجنايني خارج القصة ..فيديو

قبل مباراتي توجو.. الجهاز الفني للمنتخب يحضر مواجهة الزمالك والترجي

تعليق ساخر من الكاف على مباراة الزمالك والترجي

ترشيحاتنا

100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك

شيرين رضا تدعو ابنتها لـ التخلّي عن عمرو دياب .. تفاصيل

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

خريطة تفاعلية.. حالات الإصابة والوفاة بـ فيروس كورونا حول العالم

مش هموت لوحدي ..امرأة في الصين تنشر فيروس كورونا بهذه الطريقة..فيديو

شاهد.. رد فعل جمال مبارك عند استقبال شيخ الأزهر في عزاء الرئيس الاسبق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة حاولت استغلال أزمة كورونا لتحقيق الربح فوقعت ضحية النصب.. تفاصيل

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك