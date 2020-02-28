AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد تأثيره على أسعار النفط.. خبير: اقتصاديات دول الخليج في خطر بسبب كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:30 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن انتشار فيروس كورونا في الصين وعدد من بلدان العالم؛ سيؤثر سلبيا على كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها السياسية والاقتصادية، وبصفة خاصة؛ الاقتصادات الخليجية.

 

وأضاف رمزي الجرم في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن الاقتصادات الخليجية تعتمد على استيراد السلع الأساسية، ومستلزمات إنتاج المصانع المختلفة، فضلًا عن التأثير السلبي لفيروس كورونا على أسعار النفط، بسبب انخفاض حركة الطيران ووسائل النقل؛ مما سيؤدي إلى انخفاض ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، بشكل كبير.

  

وتابع: "ينبغي على الدول الخليجية والعربية بصفة عامة أن تتعلم الدرس، من تلك الأزمة، من خلال الاعتماد على الذات، خصوصا فيما يتعلق بالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعات الحيوية.

 

والفيروس قد سدد ضربات قوية لدول الخليج، وانخفضت معدلات النمو المتوقعة بشكل كبير هذا العام، بحسب ما نقلته بلومبرج عن مؤسسة ستاندرد تشارترد البريطانية.


وتأثرت السعودية أكثر من غيرها بانخفاض الطلب على النفط وعرقلة حركة السفر والتجارة، إذ هبط معدل النمو المتوقع من 2.3% إلى 1%.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: شهادة ستاندرد آند بورز تفتح آفاقا رحبة للاستثمار خلال 2020

فاينانشيال تايمز: الصين تواجه ضربة اقتصادية بسبب فيروس "كورونا"

أحمد الزيات: فيروس كورونا يهدد أسواق المال العالمية

بسبب كورونا.. ستاندرد اند بورز تخفض توقعات نمو الصين لهذا العام

محلل اقتصادي: فيروس كورونا وراء انخفاض أسعار النفط والغاز.. فيديو

أقوى من الوباء.. خسائر رهيبة لـ الاقتصاد العالمى بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بسبب الشغب والشماريخ.. عقوبات الكاف المحتملة على الترجي بعد مباراة الزمالك

رد فعل غريب من مدرب الترجي بعد الخسارة من الزمالك

إلهام شاهين ومفيد فوزي في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك.. صور

أخبار الفن| أحمد فلوكس يعلن مرضه .. تحد جديد لـ هاني شاكر من ممثلة شابة

داليا مصطفى توضح حقيقة طلاقها من شريف سلامة.. فيديو

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني