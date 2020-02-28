بعد تأثيره على أسعار النفط.. خبير: اقتصاديات دول الخليج في خطر بسبب كورونا

قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن انتشار فيروس كورونا في الصين وعدد من بلدان العالم؛ سيؤثر سلبيا على كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها السياسية والاقتصادية، وبصفة خاصة؛ الاقتصادات الخليجية.

وأضاف رمزي الجرم في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن الاقتصادات الخليجية تعتمد على استيراد السلع الأساسية، ومستلزمات إنتاج المصانع المختلفة، فضلًا عن التأثير السلبي لفيروس كورونا على أسعار النفط، بسبب انخفاض حركة الطيران ووسائل النقل؛ مما سيؤدي إلى انخفاض ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، بشكل كبير.

وتابع: "ينبغي على الدول الخليجية والعربية بصفة عامة أن تتعلم الدرس، من تلك الأزمة، من خلال الاعتماد على الذات، خصوصا فيما يتعلق بالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعات الحيوية.

والفيروس قد سدد ضربات قوية لدول الخليج، وانخفضت معدلات النمو المتوقعة بشكل كبير هذا العام، بحسب ما نقلته بلومبرج عن مؤسسة ستاندرد تشارترد البريطانية.





وتأثرت السعودية أكثر من غيرها بانخفاض الطلب على النفط وعرقلة حركة السفر والتجارة، إذ هبط معدل النمو المتوقع من 2.3% إلى 1%.