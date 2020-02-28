AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إلغاء معرض برلين الدولي للسياحة بسبب تفشي كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:23 م
معرض برلين للسياحة
معرض برلين للسياحة
Advertisements
رحيم يسري
أعلنت السلطات الألمانية، يوم الجمعة، إلغاء معرض برلين الدولي للسياحة (ITB)، أكبر ملتقى سياحي بالعالم، والمقرر عقده في الفترة من 4 - 8 مارس، وذلك بسبب المخاطر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في ألمانيا.

وقال المنظمون، مساء اليوم الجمعة: "بسبب الانتشار المتزايد للفيروس التاجي الجديد" ، قررت السلطات الفيدرالية "إلغاء معرض ITB" ، الذي كان يستوعب أكثر من 160،000 شخص في العاصمة الألمانية، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن أزمة فيروس "كوفيد 19" تنطوي على إمكانية للتطور إلى ما وصفته بـ "الجائحة" وهو وباء ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة مثل قارة مثلا أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم.

وأعلنت المنظمة أن مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا في العالم "مرتفع جدا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

فيروس كورونا ينتشر كالنار في الهشيم.. الإمارات تعلن 4 إصابات والسودان حالة.. وأمريكا ترسل طائرة لإجلاء رعاياها.. وقرار عاجل من الصين

بسبب كورونا.. الجزائر تجلي مواطنيها ورعايا تونس وليبيا من ووهان الصينية..فيديو

93 ضحية جديدة.. ارتفاع أعداد الوفيات في الصين بسبب كورونا

لعلاج كورونا.. الصين تعفي أجهزة طبية أمريكية من التعريفات الجمركية

خطير جدا.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل جمال مبارك عند استقبال شيخ الأزهر في عزاء الرئيس الاسبق

مندوب الملك سلمان يقدم التعازي لـ سوزان مبارك في وفاة حسني مبارك

نشرة رسمية على موقع التعليم بشأن فيروس كورونا المستجد.. تفاصيل

أول رد فعل لـ وزير الرياضة بعد فوز الزمالك على الترجي

سيدة حاولت استغلال أزمة كورونا لتحقيق الربح فوقعت ضحية النصب.. تفاصيل

عزل وتعذيب.. زوجة شيخ معتقل من آل ثاني تكشف تفاصيل مروعة عن سجنه في قطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة حاولت استغلال أزمة كورونا لتحقيق الربح فوقعت ضحية النصب.. تفاصيل

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك