إلغاء معرض برلين الدولي للسياحة بسبب تفشي كورونا

أعلنت السلطات الألمانية، يوم الجمعة، إلغاء معرض برلين الدولي للسياحة (ITB)، أكبر ملتقى سياحي بالعالم، والمقرر عقده في الفترة من 4 - 8 مارس، وذلك بسبب المخاطر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في ألمانيا.





وقال المنظمون، مساء اليوم الجمعة: "بسبب الانتشار المتزايد للفيروس التاجي الجديد" ، قررت السلطات الفيدرالية "إلغاء معرض ITB" ، الذي كان يستوعب أكثر من 160،000 شخص في العاصمة الألمانية، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.





وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن أزمة فيروس "كوفيد 19" تنطوي على إمكانية للتطور إلى ما وصفته بـ "الجائحة" وهو وباء ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة مثل قارة مثلا أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم.



