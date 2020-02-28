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أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في فرنسا.. ووزير الصحة: تجنبوا المصافحة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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رحيم يسري
أعلنت السلطات الفرنسية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 57 حالة إصابة.

ويأتي ذلك الارتفاع بعد تسجيل 19 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة، حسبما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.

ونصح الوزير الفرنسي بتجنب المصافحة باليد كإجراء احترازي، موضحا أن خطوات صغيرة هي التي تصنع حماية كبيرة، وفقا لصحيفة "لوفيجارو".

واستكمل الوزير نصائحه قائلا "اغسل يديك كل ساعة واستخدم مناديل ورقية يمكن التخلص منها".

كانت فرنسا سجلت أول حالة وفاة جراء الفيروس لرجل في عمر الستين وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن بلاده تواجه "وباءً" يجب التعامل معه بأفضل طريقة.
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